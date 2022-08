FC Porto-Sporting: dia de jogo grande no campeonato

CÓD 109 FC Porto 2.05 Empate 3.35 Sporting CP 3.35

Noite de jogo grande no campeonato nacional, com o FC Porto a receber este sábado, pelas 20h30, a visita do Sporting, numa partida na qual os campeões nacionais entram em campo com 6 pontos, contra os 4 dos leões. Ambas as equipas ainda não perderam e tencionam manter o registo dessa forma, ainda que naturalmente o objetivo das duas equipas seja a vitória.Sem Wilson Manafá e com Marko Grujic em dúvida, o FC Porto deverá voltar a ter Otávio no onze inicial, num jogo no qual, contando duelos de preparação, tentará alcançar a 11.ª vitória consecutiva.Quanto ao Sporting, sem o lesionado de longa data Daniel Bragança e Paulinho, mas também sem Matheus Nunes, entretanto transferido para o Wolverhampton, nos dois primeiros jogos oficiais da época tem o registo curioso de ter marcado sempre 3 golos. Em seis dos últimos sete jogos do Sporting ambas as equipas marcaram e em oito dos últimos dez o leão foi a primeira equipa a faturar - aqui, refira-se, entram na contabilização jogos de preparação.Quanto ao confronto direto, o Sporting leva cinco clássicos sem perder e nos últimos quatro marcou sempre pelo menos um golo. Em cinco dos últimos sete duelos entre estas equipas o marcador teve golos de ambas as equipas. Na época passada, em quatro jogos, houve duas vitórias portistas e dois empates.