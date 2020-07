FC Porto-Sporting: dragões podem sagrar-se campeões ainda antes do clássico

O campeão nacional da temporada 2019/20 da Liga NOS poderá ficar definido esta jornada. O FC Porto está a apenas um ponto de conquistar o seu 29.º título da história do clube, sendo que pode sagrar-se campeão ainda antes de entrar, esta quarta-feira, na receção ao Sporting, a contar para a 32.ª jornada da prova. Para que tal aconteça, o Vitória de Guimarães terá de vencer ou empatar na deslocação ao Estádio da Luz, diante do Benfica.



À entrada para esta ronda, os dragões posicionam-se na liderança da prova, com 76 pontos, fruto de 24 vitórias, quatro empates e três derrotas, enquanto que os leões encontram-se no 3.º lugar, com 59 pontos, após somarem 18 triunfos, cinco empates e oito derrotas até ao momento na prova. As duas equipas que registaram os mesmos resultados (no que toca a vitórias, empates ou até derrotas) nos últimos cinco jogos disputados. O FC Porto somou quatro triunfos (Boavista, Paços de Ferreira, Belenenses SAD e Tondela) e um empate (Aves), enquanto que o Sporting venceu o Tondela, o Belenenses SAD, o Gil Vicente e ainda o Santa Clara, tendo apenas perdido pontos no empate (0-0) concedido na deslocação a Moreira de Cónegos.



Relativamente ao confronto direto recente, o destaque para o equilíbrio entre as duas formações, com ambas a registarem dois triunfos nos últimos cinco duelos entre si disputados - os leões mais fortes no capítulo dos jogos a eliminar (Taças), enquanto que os dragões demonstram-se mais fortes no campeonato. Pelo meio, registou-se ainda um empate a zertos, a contar para o campeonato.

CÓD 105 FC Porto 1.77 Empate 3.72 Sporting CP 4.56