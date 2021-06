FC Porto-Sporting: pode haver campeão

Com duas vitórias nos três jogos disputados, o Sporting pode este domingo sagrar-se campeão nacional de hóquei em patins, necessitando para tal de vencer no Dragão Arena o embate com o FC Porto, naquele que será já o sétimo embate entre ambas as equipas, num confronto direto que mostra quatro vitórias leoninas, uma portista e um empate.



A atuar em casa, o FC Porto procura fazer valer a força do seu reduto, onde 19 dos 23 jogos disputados, mas a verdade é que isso de pouco valeu aos dragões há uma semana, já que perderam diante deste Sporting por 6-4.



Quanto ao leão, chega a esta partida depois de uma época de grande nível, onde a cereja no topo do bolo foi já colocada com a conquista da Liga dos Campeões. Se vencer também o campeonato, algo que está à distância de um triunfo, então será efetivamente uma época de sonho.



Olhando a estatísticas, de notar que nos seis duelos desta época foram marcados um total de 40 golos, 17 do FC Porto e 23 do Sporting. Isto a uma média de 6,6 golos por jogo, 2,8 por parte dos dragões e 3,8 pelos leões. Como será desta vez?

CÓD 269 FC Porto 1.95 Empate 4.15 Sporting CP 2.4