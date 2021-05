FC Porto-Sporting: terceiro jogo da final do playoff

Depois dos dois jogos disputados no Pavilhão João Rocha, com uma vitória para cada lado, FC Porto e Sporting encontram-se esta sexta-feira no Dragão Arena, na terceira partida da final do playoff do campeonato nacional de basquetebol.



Com tudo empatado, os dragões acabam por ser a equipa que chega a jogo teoricamente com o moral mais elevado, especialmente por ter sido a equipa que venceu no encontro mais recente, mas também pelo facto de ter ganho por 12 pontos - contra os 2 que os leões conseguiram no jogo 1.



Note-se que este será o sexto jogo da temporada entre estas duas equipas, havendo por agora vantagem do Sporting com três vitórias contra duas dos dragões.



Olhando à questão pontual, nos últimos dez jogos o FC Porto conseguiu 91 pontos para uma média de 164 nos seus encontros, ao passo que no caso do Sporting a estatística é de 84 e 161.