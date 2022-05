FC Porto-Tondela: final da Taça de Portugal em disputa

CÓD 104 FC Porto 1.18 Empate 6.19 Tondela 12.04

Aí está a partida que marca o fecho da temporada no futebol nacional, com a disputa da final da Taça de Portugal entre o campeão FC Porto e Tondela, uma das duas equipas que viu confirmada na última jornada do campeonato a descida ao segundo escalão.Moralizado pela conquista do título nacional, o FC Porto procurará nesta partida a dobradinha, ao passo que os beirões tentarão continuar a fazer história e somar a sua primeira conquista no Jamor.Olhando ao registo recente, o FC Porto vem de três vitórias consecutivas, ao contrário do Tondela que leva sete partidas seguidas sem ganhar. A formação beirã sofreu pelo menos um golo nos últimos onze jogos, o que demonstra uma debilidade defensiva que poderá ser determinante.Quanto ao confronto direto, o FC Porto tem domínio total. São 13 jogos seguidos sem perder, 12 a ganhar e sempre a marcar pelo menos um golo. Nos últimos dez foi a primeira equipa a marcar em nove deles. Nos dois jogos disputados esta época os portistas venceram fora de casa por 3-1 e depois no Dragão por 4-0.