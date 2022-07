FC Porto-Tondela: primeiro título da época é discutido em Aveiro

FC Porto e Tondela defrontam-se durante a noite deste sábado, a partir das 20:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira, num encontro que colocará frente a frente o vencedor da última edição da Liga portuguesa e o finalista vencido da última edição da Taça de Portugal.

Nos últimos cinco jogos disputados nesta pré-temporada, de notar que o FC Porto registou cinco vitórias (Monaco, Gil Vicente, V. Guimarães, Portimonense e Vilafranquense), enquanto que o Tondela - que entretanto desceu ao segundo escalão de futebol -, somou dois triunfos (diante da equipa de Juniores e V. Guimarães B), um empate (Gil Vicente) e dois desaires (Rio Ave e Oliveira do Hospital).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do FC Porto, equipa que venceu todos os últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, o último deles deu-se na final da Taça de Portugal, disputada no passado dia 22 de maio, no Jamor. O duelo terminou com um triunfo dos dragões por 3-1.