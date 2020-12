FC Porto-UD Oliveirense: dragões só sabem vencer

FC Porto e UD Oliveirense defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 9.ª jornada do campeonato nacional de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas separadas por apenas um ponto na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, os dragões posicionam-se no 5.º lugar, com 12 pontos, fruto de seis vitórias em seis jogos, enquanto que a turma de Oliveira de Azeméis é 3.ª classificada, com 13 pontos, mas com mais um jogo disputados até ao momento (7) do que os azuis e brancos.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que o FC Porto registou cinco triunfos consecutivos (Vitória de Guimarães, Ovarense, Benfica, Barreirense e Esgueira), ao passo que a Oliveirense somou quatro triunfos (Maia, CAB Madeira, Académica de Coimbra e Barreirense) e uma derrota (Vitória de Guimarães).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da formação azul e branca, uma vez que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, sendo que a UD Oliveirense bateu os dragões nos dois restantes encontros.