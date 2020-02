FC Porto-Veszprém: dragão em ação na Champions

Com dez partidas disputadas até ao momento e com quatro pela frente, o FC Porto recebe este sábado a visita do Veszprém, num duelo do Grupo B da Liga dos Campeões no qual poderá deixar já garantido o acesso à próxima ronda da prova máxima de clubes do andebol europeu.



Do lado oposto estarão uns húngaros que ocupam a segunda posição, com mais 4 pontos dos que os dragões e que na primeira volta venceram de forma clara por 38-28. Uma diferença alargada, mas que não tirou o 'fogo' ao dragão, que depois se reergueu e embalou para uma caminhada positiva, onde se destaca a sensacional vitória em casa do todo-poderoso Kiel, uma equipa que curiosamente já está apurada para a ronda seguinte.



Ainda assim, para conseguir os seus íntentos os dragões terão de corrigir o seu recente histórico, já que não venceram nenhum dos últimos três jogos disputados em casa nesta Champions, com uma derrota e dois empates para a conta. Irá a tendência ser travada?

CÓD 421 FC Porto 3.55 Empate 8.8 Veszprém 1.35