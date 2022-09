FC Porto-Veszprém: dragão procura primeira vitória da época

CÓD 278 FC Porto 6.8 Empate 14 Veszprém 1.1

Depois de ter entrado a perder (23-27 diante do Wisla Plock), o FC Porto recebe esta quarta-feira os sempre perigosos húngaros do Veszprém, num duelo da 2.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões no qual vencer perante os adeptos é um objetivo para os dragões.Ainda assim, a verdade é que o início de temporada da turma portista não está a ser propriamente fácil, já que os dragões perderam os três jogos oficiais que disputaram, incluindo uma surpreendente derrota no fim de semana diante do Águas Santas.Quanto aos húngaros, esta temporada só sabem vencer, contando já triunfos seis vitórias, algumas delas com margens bem amplas. Para mais, na semana passada, nesta mesma Champions, alcançaram uma moralizadora vitória sobre o Paris SG, por 36-34.Note-se, por fim, que estas duas equipas são habitualmente adversárias nesta Champions e, olhando ao confronto direto, a história não abona a favor dos portistas, que conseguiram como melhor resultado em quatro partidas um empate a 28 na época passada. Nos outros três duelos houve sempre vitória húngara, normalmente com uma margem de 7 ou mais golos.