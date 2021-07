FC Prishtina-Ferencvaros: húngaros com boa vantagem

Depois da vitória conseguida em casa, por 3-0, o Ferencvaros visita esta terça-feira o reduto do FC Prishtina, numa partida na qual tenta manter a sua excelente boa forma recente, com 16 jogos seguidos sem perder e 9 vitórias consecutivas - numa série que vem da época passada.



Analisando as estatísticas, contando com jogos da época passada, o FC Prishtina foi a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez jogos - uma das exceções foi o encontro da 1.ª mão -, ao passo que no caso do Ferencvaros o registo apontado para o facto de ter sido a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos cinco.