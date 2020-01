FC Rouen-Metz: segue o conto de fadas?

Líder da National 2, o quarto escalão do futebol francês, o FC Rouen procura esta segunda-feira surpreender e continuar o seu conto de fadas na Taça de França, necessitando para tal de levar de vencido o Metz, o atual 17.º da Ligue 1.



Vindo de duas vitórias nas rondas prévias, diante de Gravelines e Orléans, esta última ante uma equipa da Ligue 2, o Rouen terá pela frente uma formação que entra em ação nesta 9.ª ronda, numa fase na qual quererá certamente impedir uma surpresa.



Comandante da National 2, já com mais 4 pontos do que o Stade Briochin, o Rouen chega a esta partida após seis partidas seguidas sem perder, tendo pela frente um Metz que já vai em dez duelos seguidos... sem triunfar.