FC Ruh Brest-Energetik-BGU: em busca da segunda vitória

Duas horas depois do pontapé de saída da segunda jornada do campeonato bielorrusso, FC Ruh Brest e Energetik-BGU disputam esta sexta-feira a segunda partida da ronda, num duelo no qual estarão frente a frente duas das sete equipas que na primeira jornada conseguiram vencer.



Agora a atuar em casa, depois de na primeira ronda ter surpreendido em casa do Dinamo Minsk, o FC Ruh Brest parte em busca do segundo triunfo do ano, tal como o Energetik-BGU, que curiosamente também começou com uma surpresa, ao ganhar por 3-1 perante o todo-poderoso BATE Borisov.



De notar que este será o primeiro duelo da história entre estas duas formações, já que para Ruh Brest este trata-se de um ano de estreia entre a elite do país.

CÓD 104 FC Ruh Brest 2.36 Empate 3.17 Energetik-BGU 2.3