FC Seul-Gwangju FC: festival de golos à vista

Derrotados na jornada inaugural da K-League, FC Seul e Gwangju FC encontram-se na madrugada de sábado no campeonato sul-coreano, numa partida na qual o o objetivo claro será alcançar o primeiro triunfo da temporada. Equipa favorita à partida, o conjunto da capital perdeu por 3-1 em casa do Gangwon, ao passo que o Gwangju FC caiu perante o Seongnam por 2-0.



Recentemente promovido, o Gwangju FC parte em busca da sua primeira vitória no principal escalão desde 2017, tentando curiosamente repetir aquilo que conseguiu apenas uma vez nos últimos treze encontros ante o FC Seul: vencer. No duelo mais recente, por exemplo, os de Seul venceram por 4-1 fora de portas, num confronto direto que se mostra amplamente favorável.



Quanto a estatística, de notar que os últimos sete encontros entre estas duas equipas tiveram todos três ou mais golos, sendo que nos últimos dez houve mesmo golos de ambas as formações. O FC Seul vai já em 14 jogos seguidos a sofrer neste confronto direto, ao passo que o Gwangju vai em 13. Na prática, golos é algo que se espera nesta partida...

CÓD 117 FC Seul 1.88 Empate 2.91 Gwangju FC 3.04