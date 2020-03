FC Slavia Mozyr-BATE Borisov: visitantes procuram retomar normalidade

Depois da surpreendente derrota na primeira ronda, onde caiu diante do BGU Minsk, o BATE Borisov procura retomar a normalidade no campeonato bielorrusso, tentando este sábado levar de vencido o FC Slavia Mozyr, uma equipa que na primeira partida também perdeu e igualmente por 3-1.



Curiosamente, tanto Slavia Mozyr como BATE Borisov até vinham de duas vitórias nos dois primeiros jogos oficiais da temporada, para a Taça, algo que acabaram por ver travado na tal primeira ronda, onde foram batidos e deram maus sinais para o que aí vem.



Olhando para a história, de notar que o BATE Borisov tem sido dominador praticamente por completo deste confronto direto, com oito vitória, um empate e apenas uma derrota nos últimos dez duelos. Tendência para manter?

CÓD 106 FC Slavia Mozyr 6.56 Empate 3.79 BATE Borisov 1.32