FC Slavia Mozyr-BATE Borisov: visitantes tentam vingança

Inesperadamente a viver um arranque de temporada complicado na Liga, com duas derrotas e apenas uma vitória - no jogo mais recente -, o BATE Borisov volta esta quarta-feira à ação na Taça da Bielorrúsia, com a visita do reduto do FC Slavia Mozyr, uma equipa que curiosamente foi uma das que ganhou aos de Borisov no arranque da Liga.



Com um triunfo por 2-1 no bolso já nesta temporada, o FC Slavia Mozyr chega a este jogo moralizado pelo que já fez, mas também por ter em cinco jogos oficiais já jogados este ano ter ganho quatro e perdido apenas um.



Quanto ao BATE, tem três vitórias e duas derrotas, sendo o triunfo mais recente uma espécie de regresso à normalidade depois das duas derrotas inesperadas nos dois primeiros encontros do campeonato.



No que ao confronto direto diz respeito, a verdade é que a tal vitória de há uma semana foi apenas uma exceção, já que nos últimos 13 jogos entre estas duas equipas o BATE Borisov venceu nove, perdeu um e empatou três.

CÓD 109 FC Slavia Mozyr 3.22 Empate 3.06 BATE Borisov 1.86