FC Twente-Sparta Roterdão: duelo de opostos na Holanda

FC Twente 1.53 Empate 3.6 Sparta Roterdão 4.8

Encontro da 30.ª jornada do campeonato holandês, com um embate entre duas equipas que ocupam posições praticamente opostas na tabela classificativa. O Twente, que atua em casa, é 4.º com 58 pontos, ao passo que o Sparta Roterdão surge em 16.º, com 25.Colocado na zona superior da tabela, o Twente encontra-se numa posição de playoff e por lá acabará, faltando apenas definir em que lugar exato. A turma de Enschede leva sete jogos seguidos sem perder no campeonato, sendo que em cinco venceu e nos outros dois empatou.Quanto ao Sparta, nesses mesmos últimos sete jogos venceu dois, perdeu três e empatou dois, chegando a este duelo com 25 pontos, na zona de playoff de permanência e com 1 ponto de atraso para o 15.º e 2 de avanço para o 17.º. Apesar do registo global negativo, note-se que o Sparta foi a primeira equipa a faturar em seis dos últimos seis jogos que disputou.Em termos de confronto direto, nota para os golos, já que apenas um dos últimos cinco jogos teve pelo menos 3 no total. O da primeira volta foi um dos respeitou a regra, com o triunfo do Twente em Roterdão por 1-0.