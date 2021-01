FC Union Berlin-Bayer Leverkusen: arranque de jornada na Bundesliga

Na abertura de mais uma jornada da Bundesliga, Union Berlin e Bayer Leverkusen encontram-se esta sexta-feira no An der alten Forsterei, num embate da 16.ª ronda que colocará frente a frente o quinto e o terceiro colocados, respetivamente.



A assinar uma boa temporada até ao momento, a equipa de Berlim chega a este jogo com 25 pontos e vinda de cinco encontros seguidos sem perder no campeonato, sendo que neste jogo não contará com a contribuição de Joel Pohjanpalo, Max Kruse e Anthony Ujah.



Quanto ao Bayer, nos mesmos cinco jogos perdeu dois, empatou um e venceu dois, sendo que terá ainda a dor de cabeça de saber que há seis jogadores eventualmente importantes ausentes: Exequiel Palacios, Paulinho, Charles Aránguiz, Santiago Arias, Karim Bellarabi e Mitchell Weiser.



Olhando a estatísticas, note-se que é provável que haja mais do que três golos neste jogo, algo que se viu em oito dos últimos dez duelos dos de Berlim e em oito dos últimos nove dos de Leverkusen. Por outro lado, em oito dos mais recentes nove do Union houve tentos de ambas as equipas, uma estatística que do lado inverso se viu em cinco dos últimos seis duelos.



Relativamente ao confronto direto, o Bayer tem quatro vitórias em outros tantos encontros disputados, sendo que marcou um total de 12 golos e sofreu somente 4.

CÓD 138 FC Union Berlin 3.47 Empate 3.43 B. Leverkusen 2.07