FC Vizela-FC Porto: dragão visita reduto que pode ser perigoso

Duelo entre duas equipas que começaram o campeonato a vencer, com o Vizela a receber pelas 18 horas de domingo a visita do campeão nacional FC Porto. Vindo de uma goleada por 5-1 ao Marítimo, os dragões são líderes pelos golos marcados, ao passo que os vizelenses estão a fechar o grupo dos 3 pontos, mercê do triunfo por 1-0 conseguido diante do Rio Ave.A atuar em casa, a formação vizelense tentará uma gracinha, mas também confirmar os registos relativamente positivos em casa, onde conquistou 19 do seus 33 pontos. Quanto ao FC Porto, como candidato ao título, entra em campo como favorito e com o moral em alta pelo triunfo diante do Marítimo, isto num jogo no qual vai procurar conseguir a 14.ª vitória fora de casa nos últimos 15 jogos de campeonato.Os dragões venceram os três jogos que disputaram diante do Vizela, com vitórias sempre com números interessantes: 4-0, 3-1 e 4-2. Isto dá uma média também bem interessante de quase 5 golos por jogo neste confronto direto.