Feirense-Ac. Viseu: fogaceiros tentam voltar a vencer

Segundo colocado na tabela da Liga SABSEG, com 46 pontos, o Feirense recebe esta segunda-feira a visita do Ac. Viseu, uma equipa que entra em campo com menos 21 pontos e na 13.ª posição.



Tudo isto num jogo da 25.ª jornada no qual o Feirense tentará voltar aos triunfos após duas derrotas consecutivas, que na altura travaram uma sequência de sete jogos seguidos sem perder, com uma série de cinco triunfos pelo meio.



Quanto ao Ac. Viseu, curiosamente tem uma série inversa, já que depois de uma sequência de maus resultados - uma vitória em sete jogos - conseguiram dois triunfos nos últimos dois duelos. Por outro lado, os beirões tiveram um total de pelo menos 3 golos em cinco dos últimos seis jogos que disputaram, ao passo que no caso do Feirense apenas um dos últimos cinco teve pelo menos 3 tentos no final.



Por fim, note-se que o Feirense leva dois jogos consecutivos a ganhar aos beirões, sendo que nos últimos cinco embates o marcador teve sempre registo de golos abaixo dos 3.

CÓD 108 Feirense 1.68 Empate 2.98 Ac. Viseu 5.54