Feirense-Académica: duelo de candidatos à subida

Duelo entre equipas com reais ambições de subir à Liga NOS, com o terceiro classificado Feirense a receber a visita do líder Académica, num encontro da 21.ª jornada da Liga SABSEG onde estarão frente a frente duas formações que estão naturalmente a viver momentos bastante positivos.



A atuar em casa neste duelo, o Feirense totaliza 40 pontos e vem de três vitórias seguidas e cinco jogos consecutivos sem perder. Quanto à Académica, com mais 2 pontos, não perde há sete partidas e nesses sete duelos foi a primeira equipa a marcar em cinco deles. Ainda assim, note-se que os de Coimbra sofreram golos precisamente na última mão cheia de partidas.



Quanto ao confronto direto, contando a vitória na primeira mão por 1-0, o Feirense leva três jogos seguidos sem perder diante da Académica e seis duelos seguidos a marcar. Em cinco deles foi mesmo a primeira equipa a fazê-lo. Por fim, falando nos golos, note-se que apenas dois dos últimos oito duelos tiveram pelo menos 3 no marcador. Como será desta vez?

CÓD 128 Feirense 2.29 Empate 2.84 Académica 3.1