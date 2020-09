Feirense-Casa Pia: visitantes com arranque negativo na LigaPro

Feirense e Casa Pia defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 3.ª jornada da LigaPro, num encontro que será disputado no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.

À entrada para esta ronda, os fogaceiros posiciona-se, à condição, no 4.º lugar, com apenas três pontos, fruto do triunfo folgado por 4-0 na visita ao Vilafranquense - recorde-se que o encontro da 1.ª ronda, diante do Cova da Piedade foi adiado após serem conhecidos casos positivos de Covid-19.

Já o Casa Pia encontra-se na 15.ª posição, com 1 ponto, fruto de um empate (2-2) na visita ao Leixões e de uma derrota (0-6) diante da equipa B do Benfica.

Nos últimos cinco jogos disputados - quer em competições oficiais ou não oficiais -, o Feirense registou cinco vitórias (Leixões, Desportivo de Chaves, Académica de Coimbra, Mafra e Vilafranquense), ao passo que o Casa Pia somou dois empates (Cova da Piedade e Leixões) e três derrotas (Oliveirense, Académico de Viseu e Benfica B).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para um empate entre as duas formações num encontro referente à 14.ª jornada da última temporada, que terminou empatado a um golo (1-1).