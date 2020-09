Feirense-Desp. Chaves: duelo de candidatos à subida

Duelo entre duas equipas que em teoria serão candidatas à subida de divisão, com o Feirense a receber a visita do Desp. Chaves, num encontro da primeira jornada da Segunda Liga que promete emoções fortes.



Sem jogar oficialmente desde 8 de março, quando empatou diante do Varzim, o Chaves apresentam-se neste encontro com um plantel reforçado por nove jogadores, ao passo que os fogaceiros, que venceram a última partida oficial no dia 7 de março (1-0 perante o Mafra), entram neste campeonato com cinco caras novas e também um novo técnico.



Olhando à história, de notar que o Feirense não perdeu nenhum dos últimos cinco encontros que disputou diante do Chaves, incluindo duas vitórias na temporada passada: 1-0 em Santa Maria da Feira e 2-1 em Chaves. Como será desta vez?