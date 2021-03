Feirense-Estoril: duelo de candidatos à subida

Duelo de candidatos à subida à Liga NOS, com o líder Estoril a visitar o segundo colocado Feirense, numa partida da 23.ª jornada que poderá trazer um novo líder a esta Liga SABSEG.



Na frente com 47 pontos, o Estoril entra em campo na ressaca do afastamento da Taça de Portugal aos pés do Benfica, algo de certa forma esperado tendo em conta a dimensão de ambas as equipas. Já no plano desta Liga, os canarinhos vão em três vitórias seguidas e tentarão com esta quarta dar um passo de gigante rumo à subida.



Do lado oposto estará um Feirense com menos 1 ponto na tabela e nas últimas semanas tem estado em grande forma, com cinco vitórias seguidas e sete duelos consecutivos sem perder. Em cinco desses jogos, refira-se, a turma de Santa Maria da Feira nem sofreu golos.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que neste caso dá motivos de alegria ao Feirense, que leva já 13 jogos seguidos sem perder diante deste Estoril. Para lá dessa estatística, há outras a ter em conta, como no caso dos golos, com apenas dois dos últimos nove duelos a terem registado pelo menos 3 golos no marcador. Curiosamente o da primeira volta foi uma das exceções, com um empate a três. Como será desta vez?