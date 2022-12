Feirense-Leixões: visitantes dependem apenas de si

CÓD 113 Feirense 2 Empate 2,95 Leixões 3,05

Líder do Grupo G ainda sem derrotas, o Leixões visita esta sexta-feira o reduto do Feirense, num duelo com cariz decisivo nas contas pelo apuramento para os quartos-de-final da Allianz Cup.De ambas as equipas apenas os visitantes têm o seu futuro nas mãos, já que uma vitória garante desde logo a passagem à próxima ronda. Já o Feirense tem de ganhar e esperar que o Arouca não vença diante do Arouca ou, então, que consiga com vitórias de ambos anular uma diferença de golos na qual apresenta desvantagem de dois golos.Olhando ao registo recente, o Feirense leva sete jogos sem perder, tendo nesses mesmos sete encontros apenas vencido dois. Já o Leixões leva 13 partidas sem ser derrotado, sendo que vencer é algo mais recorrente - nos últimos dez embates ganhou seis, tendo empatado quatro. Em termos de golos, o Leixões leva cinco jogos a sofrer e... também a marcar, claro!Quanto ao confronto direto, o Leixões não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos com o Feirense, tendo marcado nos últimos cinco pelo menos por uma vez. Esta época estas equipas já se enfrentaram uma vez, tendo havido um empate a um golo.