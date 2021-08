Feirense-Sp. Covilhã: vencer para começar bem

Arranca a disputa da Segunda Liga, com o Feirense a receber a visita do Sp. Covilhã, numa partida na qual ambas as equipas tentam começar bem para conseguir dar um início positivo rumo à luta pela subida de divisão.



Este jogo surge para a equipa de Santa Maria da Feira na sequência de uma derrota inesperada diante do Famalicão, que ditou o adeus da Taça da Liga, ao passo que para os beirões é o terceiro duelo da temporada depois de duas vitórias nessa mesma prova, ambas com três golos marcados e apenas um sofrido.



Note-se que o Feirense leva 20 encontros seguidos sem perder diante deste Sp. Covilhã, sendo que dos últimos seis embates apenas um eles teve mais do que 3 golos. Na época passada, por exemplo, o Feirense ganhou por 2-0 fora e empatou a zero em casa. Como será desta vez?

CÓD 125 Feirense 1.85 Empate 2.95 Sp. Covilhã 4.7