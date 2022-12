Feirense-Tondela: reencontro três anos depois

CÓD 103 Feirense 2,05 Empate 2,95 Tondela 2,9

No regresso da Liga Portugal 2, Feirense e Tondela prometem emoções fortes esta segunda-feira, com um duelo entre o sétimo e nono colocados da prova. Com 19 pontos, o Feirense surge duas posições acima que os beirões, mas com apenas 1 ponto à maior.Olhando ao registo recente no campeonato, o Feirense não perde há quatro jogos, ainda que nos últimos três tenha empatado. Quanto ao Tondela, leva quatro jogos sem perder... todos a empatar.As duas equipas, refira-se, jogaram entre a pausa para o Mundial'2022 duelos da Allianz Cup, num período no qual o Feirense venceu dois jogos e empatou dois, ao passo que o Tondela empatou três e perdeu outro.Em termos de confronto direto, nota para o registo do Tondela, que sofreu golos diante do Feirense nas últimas três ocasiões. A mais recente dela foi em 2019, quando os fogaceiros venceram por 3-0.