Fenerbahçe-Anadolu Efes: duelo turco na Euroliga

Com registos bastante similares nesta Euroliga, Fenerbahçe e Anadolu Efes encontram-se esta sexta-feira na Ulker Sports Arena, num duelo da 26.ª jornada da fase regular da prova que juntará em campo duas formações turcas com uma grande rivalidade na modalidade.



Vindo do sete vitórias seguidas, o Anadolu Efes será em teoria a equipa mais motivada, ainda que seja o Fenerbahçe a formação que leva melhor fase nesta Euroliga, com dez triunfos seguidos nesta prova.



Será também uma espécie de tira-teimas entre estas duas equipas nesta temporada, já que até agora há uma vitória para cada lado: o Fenerbahçe ganhou na Euroliga, em outubro, por 80-71, ao passo que o Anadolu Efes triunfou no campeonato grego, em dezembro, por 85-72.



Dois jogos com registos pontuais baixos, em contraste com o que se viu na última dezena de encontros de ambas as equipas: o Fenerbahçe conseguiu em média 89 pontos, para um total de 173 nos seus encontros, ao passo que o Anadolu Efes teve 88 por sua conta e 162 no total.