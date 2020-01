Fenerbahçe-Barcelona: duelo da Euroliga

Décimo colocado na tabela da Euroliga, o Fenerbahçe recebe esta quinta-feira a visita do Barcelona, o atual 5.º cotado na tabela, que chega a esta partida vindo de uma inesperada série de três derrotas consecutivas - uma para a Liga ACB e duas para a Euroliga.



No plano oposto, os turcos mesmo assinando uma temporada de altos e baixos, vão numa excelente fase, com seis triunfos consecutivos, três deles para a Euroliga.



De notar que estas duas equipas já se enfrentaram por uma ocasião esta temporada, tendo os espanhóis vencido de forma clara no Palau Blaugrana por 89-63. Desfecho a repetir ou vingança a caminho?