Fenerbahçe-Caykur Rizespor: para fechar a época

Aí está a jornada de fecho da Liga turca, com o sétimo colocado Fenerbahçe a receber a visita do Caykur Rizespor, num duelo da 34.ª ronda no qual apenas o conjunto visitante tem algo em jogo.



Atualmente em 15.º, o Caykur Rizespor ainda está ameaçado pelo fantasma da descida, ainda que para tal acontecer tenha de perder e Yeni Malatyaspor e/ou Kayserispor vençam. Caso tal suceda, a descida será um cenário bem real.



Quanto ao Fenerbahçe, não poderá mover-se do seu sétimo posto atual, pelo que na prática será uma partida pela honra, para esquecer uma temporada de desfecho desapontante. Aliás, tal como a temporada, também a fase recente o tem sido, com três jogos seguidos sem ganhar e 14 (!) encontros consecutivos a sofrer golos.



No que ao confronto direto diz respeito, e apesar de ter ganho três dos últimos quatro duelos, o Fenerbahçe leva dez jogos a encaixar golos perante este Rizespor, algo que confirma a tendência para haver vários golos: em nove dos últimos dez ambas as equipas marcaram; nos últimos seis houve pelo menos três golos. Como será desta?

CÓD 166 Fenerbahçe 2.14 Empate 3.18 Caykur Rizespor 2.53