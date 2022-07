Fenerbahçe-Dínamo Kiev: Jorge Jesus decide tudo em casa

CÓD 108 Fenerbahçe 1.76 Empate 3.49 Dínamo Kiev 4.23

Depois do empate a zeros na primeira mão, Fenerbahçe e Dínamo Kiev discutem quem avança para a 3.ª eliminatória da Liga dos Campeões em solo turco, numa partida que será essencialmente uma final, já que os eventuais golos marcados fora não contam para definir quem avança.Comandado por Jorge Jesus, o Fenerbahçe tem tudo do seu lado para avançar, especialmente depois de uma bem sucedida pré-temporada, com cinco vitórias e um empate. Já os ucranianos, com um equipa ainda algo debilitada por conta de tudo o que se passa no país, venceu três dos oito jogos que disputou na pré-temporada - perdeu três e empatou dois.