Fenerbahçe-Dínamo Kiev: Jorge Jesus defronta 'carrasco' da Champions

Fenerbahçe e Dínamo Kiev defrontam-se na tarde de quinta-feira, a partir das 17:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo B da Liga Europa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que travaram forças na pré-qualificação para a Liga dos Campeões.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Fenerbahçe de Jorge Jesus registou quatro vitórias (Austria Vienna - em duas ocasiões distintas -, Adana Demirspor e Kayserispor) e uma derrota (Konyaspor), enquanto que o Dínamo Kiev somou cinco desaires consecutivos (Sturm Graz, Benfica - em dois momentos distintos -, Dnipro e FK Zorya Luhansk).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas equipas, com ambas a somarem quatro empates nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Dínamo Kiev a levar a melhor no outro embate realizado durante esse mesmo período de tempo.