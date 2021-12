Fenerbahçe-Eint. Frankfurt: equipa de Vítor Pereira joga pela honra

CÓD 124 Fenerbahçe 2.75 Empate 3.35 Eint. Frankfurt 2.25

Em jogo do Grupo D da Liga Europa, Fenerbahçe e Eintrach Frankfurt encontram-se esta quinta-feira em solo turco, numa partida na qual os da casa nada podem ganhar (para lá do triunfo propriamente dito), ao passo que os alemães ainda têm em jogo o primeiro lugar, que poderão conseguir com um empate.Com 11 pontos, fruto de 3 vitórias e 2 empates, os alemães têm 9 golos marcados e 5 sofridos nesta Liga Europa, um registo ainda sem desaires que vão tentar ampliar neste duelo, ao qual chegam vindos de um desaire no fim de semana diante do Hoffenheim, por 3-2. Nessa partida, a equipa de Gonçalo Paciência marcou e sofreu tal como em seis dos últimos sete encontros, tendo igualmente marcado primeiro, tal como nos anteriores quatro duelos.Quanto ao Fenerbahçe, vem de dois jogos seguidos sem perder no campeonato turco, mas nesta Liga Europa está já fora da corrida, já que tem apenas 5 pontos, fruto de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipa comandada por Vítor Pereira marcou 6 golos e sofreu 7 nesta fase de grupos.Ao contrário dos alemães, que estão praticamente na máxima força (apesar de ser provável alguma poupança, como por exemplo deixar Gonçalo Paciência de fora por estar à 'bica), os turcos têm três baixas Luiz Gustavo, Enner Valencia e Altay Bayindir. Ainda assim, não havendo nada em jogo, é possível que as duas equipas possam rodar.Na primeira volta, na Alemanha, o marcador ficou num empate a um golo.