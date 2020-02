Fenerbahçe-Galatasaray; candidatos travam forças num duelo que tem sido... equilibrado

Fenerbahçe e Galatasaray defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 23.ª jornada da Super Lig - principal escalão turco de futebol -, num encontro que coloca frente a frente duas formações candidatas à conquista do título.



À entrada para esta jornada, o Fenerbahçe posiciona-se na 6.ª posição, com 38 pontos, fruto de onze triunfos, cinco empates e seis derrotas, enquanto que o Galatasaray é 4.º colocado, com 42, após 12 vitórias, seis empates e quatro derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Fenerbahçe registou duas vitórias, dois empates e uma derrota, ao passo que o Galatasaray só somou triunfos.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para cinco empates nos últimos cinco duelos... três deles sem golos.

CÓD 295 Fenerbahçe 1.85 Empate 3.15 Galatasaray 3.14