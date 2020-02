Fenerbahçe-Maccabi Tel-Aviv: israelitas a um passo do playoff

Colocados em posições de acesso ao playoff da Euroliga, Fenerbahçe e Maccabi Tel-Aviv encontram-se esta sexta-feira em solo turco, numa partida da 24.ª jornada na qual ambas as equipas partirão em busca de resultados que os deixem mais perto do objetivo principal.



A atuar em casa, os turcos entram em campo vindos de três vitórias consecutivas, isto num duelo no qual estão praticamente obrigados a triunfar para não colocar em risco as suas chances, já que Olimpia Milano, Zalgiris e Estrela Vermelha estão logo atrás à espreita de um deslize para saltar na tabela.



Quanto aos israelitas, ganharam na última que disputaram nesta Euroliga, e podem em caso de triunfo deixar praticamente sentenciado o seu apuramento para o playoff, já que um triunfo os colocará com 16 vitórias e 8 desaires até ao momento.



E para elevar o moral os de Telavive certamente poderão utilizar aquilo que fizeram na primeira volta, quando venceram por 67-55 no seu reduto diante deste mesmo Fenerbahçe. Ainda assim, a história não promete uma tarefa fácil, já que o Maccabi não ganha em Istambul desde 2016/17.

