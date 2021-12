Fenerbahçe-Maccabi Tel Aviv: turcos com ligeira vantagem no confronto direto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fenerbahçe e Maccabi Tel Aviv defrontam-se, esta terça-feira, pelas 17:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 15.ª jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam momentos bem distintos na prova.

À entrada para esta ronda, o Fenerbahçe posiciona-se no 13.º lugar, com cinco vitórias e nove derrotas, enquanto que o Maccabi Tel Aviv é neste momento oitavo classificado, com sete triunfos e outros tantos desaires somados na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Fenerbahçe registou cinco vitórias consecutivas (Pinar Karsiyaka, Monaco, Afyon Belediye, Zenit São Petersburgo e Galatasaray), ao passo que o Maccabi Tel Aviv somou um triunfo (Hapoel Beer Sheva) e quatro desaires (Alba Berlin, Real Madrid, Nes Ziona e Unics Kazan).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Fenerbahçe, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Maccabi Tel Aviv a levar a melhor nos outros dois embates realizados.