Fenerbahçe-Maccabi Tel-Aviv: turcos em grande forma

Segue a todo o vapor a disputa da Euroliga, com o Fenerbahçe e Maccabi Telavive a encontrarem-se esta terça-feira em solo turco, numa partida da 22.ª jornada na qual estarão frente a frente duas equipas que estarão lado a lado na tabela, no 11.º e 12.º postos, respetivamente.



A grande diferença acaba por ser o facto dos turcos, depois de um arranque tremido, virem de seis vitórias consecutivas nesta Euroliga, ao passo que os israelitas nesse mesmo período somente ganharam quatro.



Note-se, por outro lado, que o Maccabi tem praticamente centrado todas as suas atenções na Euroliga, visto o seu campeonato estar interrompido. Por isso, ao contrário do Fenerbahçe, que jogou na sexta-feira, os israelitas têm quase uma semana de descanso e um calendário bem menos preenchido a pesar nas pernas.



Olhando a estatísticas pontuais, o Fenerbahçe tem uma média de 85 pontos marcados nos últimos 10, ao passo que o Maccabi regista 86. No total das partidas a história é ligeiramente diferente e mostra que os israelitas perderam mais jogos no registo recente: 161 para o Fener, 165 para o Maccabi.



Quanto ao confronto direto, nos últimos cinco embates diretos houve três vitórias turcas e duas israelitas. Nesses mesmos cinco duelos o Fenerbahçe chegou ao intervalo a perder em quatro deles, sendo que nos últimos nove apenas por duas vezes venceu o primeiro quarto. Por outro lado, a média pontual neste confronto direto na última dezena de jogos é de 77, para um total de pontos em média de 154.