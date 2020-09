Ferencvaros-Dínamo Zagreb: reencontro um ano depois

Já com bastante rodagem na presente temporada, Ferencvaros e Dínamo Zagreb defrontam-se esta quarta-feira na Hungria, numa partida da qual sairá uma das equipas que disputará o derradeiro degrau de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.



Com cinco jogos disputados até ao momento, nos quais conseguiu quatro vitórias e um empate, o Ferencvaros entra nesta partida depois de ter afastado o Djurgarden e o Celtic, isto para lá de no campeonato vir de duas vitórias consecutivas, a última delas com goleada por 5-0.



Quanto ao Dinamo Zagreb, conta por vitórias os cinco jogos que disputou, incluindo um da Champions, com o afastamento no prolongamento do Cluj, após empate a dois no final dos 90 minutos. Já no campeonato são quatro vitórias em quatro jogos, com 13 golos marcados e dois sofridos.



Quanto ao confronto direto, de notar que estas duas equipas se enfrentaram há um ano, também nas rondas prévias da Champions, tendo na altura o Dinamo levado a melhor graças a uma vitória claríssima na Hungria, por 4-0. Isto depois de na primeira mão, na Croácia, o resultado ter ficado em 1-1. Como será desta vez?

CÓD 106 Ferencvaros 2.93 Empate 2.95 Dínamo Zagreb 2.19