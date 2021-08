Ferencvaros-Slavia Praga: checos procuram ampliar estado de graça

Na luta por um lugar no playoff da Champions, Ferencvaros e Slavia Praga encontram-se esta quarta-feira em solo húngaro, numa primeira mão da terceira pré-eliminatória que colocará frente a frente uma equipa com um ritmo competitivo considerável e outra apenas com dois encontros nas pernas.



Mais rodado, o Ferencvaros leva cinco encontros esta temporada, incluindo quatro das rondas prévias da prova, nos quais conseguiu vencer e marcar 11 e sofrer apenas 2. O problema foi mesmo o arranque de campeonato, com uma derrota por 2-1 naquele que foi o jogo mais recente. Nos últimos cinco encontros, refira-se, apenas um não teve mais do que 3 golos, sendo que em oito dos últimos nove foram os húngaros os primeiros a marcar.



Quanto ao Slavia, entrou diretamente nesta ronda e chega a este jogo com duas partidas do campeonato disputadas, ambas com triunfos a reportar. A turma checa, refira-se, leva já uma sequência de 14 jogos seguidos sem perder, numa série que vem da época passada. Nos últimos 10 jogos, refira-se, foi sempre a primeira equipa a faturar. Falando em golos, em quatro dos últimos cinco ambas as equipas marcaram golos.



Notar, por fim, que este será o primeiro encontro da história entre estas duas equipas.

CÓD 129 Ferencvaros 3.05 Empate 2.9 Slavia Praga 2.14