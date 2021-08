Ferencvaros-Young Boys: suíços em vantagem

Depois da vitória por 3-2 em casa, o Young Boys visita esta terça-feira o reduto do Ferencvaros, numa partida que não só vale o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, como também permite um encaixe verdadeiramente milionário para ambas as equipas. Será uma verdadeira final, na qual são os suíços quem entra na frente. Já sem a regra dos golos fora em vigor, esta eliminatória poderá ser resolvida em prolongamento e/ou penáltis caso haja vitória dos húngaros pela margem mínima.



A disputar o seu 10.º jogo oficial da temporada, o Ferencvaros chega a este jogo com um balanço de época de seis vitórias e três derrotas, sendo que no fim de semana teve direito a uma folga, já que o duelo com o Puskas Akademia foi adiado. Quanto ao Young Boys, nos mesmos nove enconros venceu cinco, empatou três e perdeu outro, tendo também descansado no fim de semana, por via do adiado do duelo com o Lugano.



Olhando aos registos recentes, o Young Boys leva cinco jogos sem perder e três a vencer. Em quatro dos últimos cinco foi a primeira equipa a sofrer e houve golos de ambas as equipas. Quanto ao Ferencvaros, o registo a apontar é o facto de ter sofrido golos nos últimos três jogos.

