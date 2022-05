Fernandez Vial-União São Felipe: duelo de opostos no Chile

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Encontro da 17.ª jornada do segundo escalão do futebol chileno, com o Fernandez Vial a receber a visita do União São Felipe, numa partida que colocará frente a frente o 15.º e o 2.º colocado, respetivamente.



Com 27 pontos, o conjunto visitante está bem posicionado na luta pelo playoff de subida, isto numa altura em que o líder Magallanes está destacadíssimo na ponta - com mais 17 pontos. O União São Felipe vem de duas vitórias seguidas e nos últimos nove jogos triunfou em cinco, empatou em dois e empatou noutros dois.



Quanto ao Fernandez Vial, está numa péssima sequência, já que leva dez jogos seguidos sem ganhar, sendo que em apenas metade desses duelos conseguiu marcar golos.



Por fim, apontar apenas ao confronto direto, que nos mostra uma vitória para cada lado, sempre para a equipa que jogou fora. Primeiro o Fernandez Vial, por 1-0, e depois o União São Felipe, por 3-1, ambos na época passada. A tendência irá prevalecer?

Por Record