Ferroviário Huambo-Progresso: 'fugir' aos últimos lugares é a única prioridade

Ferroviário Huambo e Progresso defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 25.ª jornada do campeonato angolano de futebol, o Girabola, num encontro que coloca frente-a-frente duas equipas que tentam descolar das últimas posições da tabela classificativa.



À entrada para esta jornada, o Ferroviário Huambo posiciona-se no 12.º lugar, com 21 pontos, fruto de seis triunfos, três empates e 13 derrotas, enquanto que o Progresso encontra-se na 13.ª posição, com 19 pontos, após somar quatro vitórias, sete empates e onze derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Ferroviário Huambo registou uma vitória, dois empates e duas derrotas, ao passo que o Progresso somou dois triunfos, dois empates e uma derrota.



Este será o segundo encontro de sempre entre as duas formações, com o Ferroviário a levar uma vantagem após o triunfo (0-1) no encontro da primeira volta.

CÓD 173 Ferrovia Huambo 1.78 Empate 2.61 Progresso 3.81