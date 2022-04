Feyenoord-Marselha: holandeses e franceses em bom momento

CÓD 105 Feyenoord 2.05 Empate 3.25 Marselha 2.95

Feyenoord e Marselha encontram-se esta quinta-feira em Roterdão, num duelo da 1.ª mão das meias-finais da Conference League. Holandeses e franceses chegam a este jogo vindos de fases positivas, pelo que um futebol de qualidade é algo que se poderá esperar.Olhando ao registo recente, o Feyenoord vem de seis jogos seguidos sem perder, três a ganhar e quatro a sofrer pelo menos um golo. Falando em golos, apenas um dos últimos dez jogos do Feyenoord não teve pelo menos 3 no total e tentos de ambas as equipas. Quanto ao Marselha, nos últimos dez jogos venceu nove e perdeu apenas um, no desaire mais ou menos esperado ante o Paris SG.