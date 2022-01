Filip Krajinovic-Carreño Busta: encontro do Grupo A da ATP Cup

Encontro do Grupo A da ATP Cup, com o sérvio Filip Krajinovic a defrontar o espanhol Carreño Busta, num duelo que colocará frente a frente na Ken Rosewall Arena, em Sydney, o 42.º e o 20.º do ranking ATP, respetivamente.



Em melhor posição na hierarquia mundial, o espanhol vai disputar o seu terceiro encontro do ano, depois de ter vencido os dois primeiros. Quanto a Krajinovic também tem por triunfos os dois duelos que disputou, pelo que aqui alguma série invicta irá terminar.



Olhando à tabela, será o tenista sérvio aquele que estará mais pressionado, já que os balcânicos têm uma vitória e uma derrota, ao passo que os espanhóis apenas têm triunfos até ao momento.



De notar, por fim, que este será o quinto embate entre estes dois tenistas, havendo por agora equilíbrio total, com duas vitórias para cada lado. No duelo mais recente, em julho do ano passado, venceu Krajinovic em dois sets, naquele que foi mesmo o único jogo que não foi disputado a três parciais.

