Finlândia-Bélgica: confronto direto equilibrado

Com duas vitórias em dois jogos, a Bélgica fecha esta segunda-feira a sua fase de grupos do Euro'2020, defrontando a Finlândia em São Petersburgo, num duelo no qual os nórdicos entram em campo com 3 pontos e também com chances reais de se apurarem para a próxima ronda.



Com o plantel na máxima força, a Finlândia vem de uma derrota diante da Rússia, ao passo que os belgas, como dissemos, ganharam os dois encontros já disputados, com cinco golos marcados e um sofrido.



Privada de Timothy Castagne, a Bélgica viu no último jogo o regresso do melhor Kevin de Bruyne, mas também contou de novo com Romelu Lukaku em grande forma. Esta dupla será, em teoria, poupada neste duelo, sendo possível que seja Michy Batshuayi a aposta inicial para o ataque.



Os belgas, refira-se, levam onze jogos seguidos sem perder e três vitórias consecutivas, sendo que em quatro dos últimos cinco jogos foram a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Quanto aos nórdicos, no lado oposto foram a primeira equipa a sofrer em sete dos últimos jogos que disputou.



Olhando ao confronto direto, já se disputaram onze encontros entre estas duas equipas, com quatro vitórias finlandesas, três belgas e quatro empates. Quanto a golos, foram marcados 19 pelos nórdicos e 18 pelos belgas. O último embate foi em 2016, com empate a um golo em Bruxelas numa partida na qual Lukaku impediu um desaire com um golo no último minuto. No registo recente, a Finlândia leva cinco duelos seguidos sem perder, sendo que nos últimos três marcou sempre.

CÓD 111 Finlândia 9.62 Empate 5.02 Bélgica 1.33