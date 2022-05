Finlândia-EUA: seleções só sabem vencer neste Campeonato do Mundo de hóquei no gelo

Finlândia e Estados Unidos da América defrontam-se, esta segunda-feira, a partir das 18:20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o Grupo B do Campeonato do Mundo de hóquei no gelo, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que só sabem vencer na competição.

À entrada para esta ronda, a Finlândia posiciona-se no topo do Grupo B, com seis pontos, fruto de duas vitórias consecutivas, enquanto que os Estados Unidos da América se encontram no terceiro posto, tendo somado um triunfo no único duelo até ao momento disputado na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que a Finlândia registou duas vitórias (Noruega e Letónia) e três derrotas (Suíça, República Checa e Suécia), ao passo que os Estados Unidos da América somaram três triunfos (Canadá, Alemanha e Letónia) e dois desaires (Eslováquia e Canadá).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas seleções, com ambas a somarem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco duelos até ao momento disputados.