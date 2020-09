Finlândia-País de Gales: começar bem de olho na subida

Encontro da primeira jornada do Grupo 4 da Liga B da Liga das Nações, com Finlândia e País de Gales a enfrentarem-se em Helsínquia, numa partida na qual tanto nórdicos como britânicos esperam começar bem para dar um passo importante rumo à luta pela subida de divisão.



Comandados pelo polémico Gareth Bale, os galeses chegam a este jogo vindos de uma série de seis jogos seguidos sem perder, ainda que o seu último duelo tenha sido já em novembro do ano passado, quando bateram a Hungria por 2-0. Nesse encontro, refira-se, Gales confirmou alguns dados estatísticos que têm prevalecido nas suas últimas partidas: menos de 3 golos marcados no total (em 5 dos últimos 5 jogos); Gales a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente (em 5 dos últimos 6).



Quanto à Finlândia, também não joga desde novembro, surgindo neste duelo na ressaca de uma vitória nessa tal última jornada de seleções, quando caiu por 2-1 diante da Grécia. Olhando a estatística, os seus últimos cinco jogos tiveram sempre pelo menos 3 golos, ao passo que em cinco dos últimos sete a formação nórdica foi a primeira a marcar.



Em relação ao confronto direto, estas duas equipas não se enfrentam numa partida oficial desde 2009, sendo que até agora, em cinco partidas, o balanço é de duas vitórias finlandesas, dois empates e uma vitória galesa.

CÓD 118 Finlândia 3.1 Empate 3.03 País de Gales 2.31