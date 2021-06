Finlândia-Rússia: finlandeses tentam segunda vitória e russos os primeiros pontos

Finlândia e Rússia defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo B do Euro'2020, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que arrancaram de formas bem distintas este torneio.

À entrada para esta partida, a Finlândia posiciona-se no segundo lugar da tabela, com três pontos, fruto do triunfo por 1-0 sobre a Dinamarca, num encontro que ficou marcado pelo colapso de Christian Eriksen. Já a Rússia estreou-se neste Europeu com uma derrota clara (0-3) frente à Bélgica.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que a Finlândia registou uma vitória (Dinamarca), um empate (Ucrânia) e três derrotas (Suíça, Suécia e Estónia), ao passo que a Rússia somou dois triunfos (Eslovénia e Bulgária), um empate (Polónia) e dois desaires (Eslováquia e Bélgica).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Rússia, seleção que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países, com a Finlândia a vencer apenas por uma vez.