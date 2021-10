Finlândia-Ucrânia: ucranianos só sabem empatar...

Num encontro do Grupo D de apuramento para o Mundial'2022, Finlândia e Ucrânia encontram-se este sábado em Helsínquia, numa partida que colocará frente a frente duas equipas que, em teoria, serão aquelas que discutirão a vaga para o playoff - isto porque a França está disparada no topo.



Ambas as equipas estão com 5 pontos, havendo a particularidade de a Ucrânia os ter conseguido em cinco empates. Contando duelos de outras provas, a turma ucraniana vai em quatro jogos sem ganhar, três sem perder e oito encontros seguidos a sofrer. Em quatro dos últimos cinco foi a primeira formação a marcar e houve golos de ambas as formações.



Quanto aos finlandeses, com uma vitória e dois empates em cinco jogos, chegam a esta partida vindos de um desaire diante da França. Do ponto de vista estatístico não há grandes dados a destacar, somente o facto de nenhum dos últimos oito jogos dos nórdicos (contando todas as provas) não ter tido mais do que 2 golos.



Em relação ao confronto direto, a Ucrânia tem três jogos sem perder diante da Finlândia, sendo que o mais recente acabou em empate - 1-1, em março. Os outros dois, em 2016 e 2017, acabaram em triunfos por 2-1 e 1-0.

