Fiorentina-AC Milan: duelo de equipas históricas

Equipas históricas do futebol italiano, mas longe dos seus tempos de glória, Fiorentina e AC Milan encontram-se este sábado em Florença num encontro da 25.ª jornada da Serie A que colocará frente a frente o 13.º e o 8.º, respetivamente.



Mais bem posicionado na tabela, com 35 pontos, o conjunto milanês chega a este encontro vindo de uma vitória sobre o Torino, por 1-0, que surgiu na sequência do dérbi louco de Milão, perdido por 4-2 diante do Inter Milão. Ainda assim, apesar desse desaire, a verdade é que o Milan tem estado bastante bem em 2020, somando 14 pontos em sete partidas disputadas no presente ano civil.



Uma situação positiva que encontra algo de similar do outro lado, já que a Fiorentina em 2020 totaliza até ao momento 11 pontos, fruto de três vitórias, dois empates e duas derrotas. No duelo mais recente, em casa da Sampdoria, os de Florença ganharam por 5-1, um resultado que certamente servirá para encher a confiança de olho nesta partida.



Aliás, falando em golos, de notar que os últimos quatro duelos da Fiorentina contaram com pelo menos três golos marcados no total da partida, pelo que, apesar de ser uma partida de campeonato italiano, é bem provável que a bola acabe no fundo da rede.

