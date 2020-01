Fiorentina-AS Roma: La Viola ainda não encontrou o melhor tom esta temporada

Fiorentina e AS Roma de Paulo Fonseca defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 17.ª jornada do campeonato italiano, num encontro em que a formação de Florença procurará tentar dar um pontapé nos resultados negativos.



Nos últimos cinco jogos, os La Viola perdeu por quatro ocasiões, frente a Cagliari, Verona, Lecce e Torino, tendo empatado na última ronda com o Inter. Já a equipa orientada pelo treinador português é 4.º classificado com 32 pontos, mais 15 que a Fiorentina (14.ª classificada).



No que toca ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos da Fiorentina, contra um da AS Roma nos últimos cinco jogos, tendo ambas as equipa empatado ainda por duas vezes.

CÓD 130 Fiorentina 2.83 Empate 3.18 AS Roma 2.13